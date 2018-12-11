Узбекистанка обошла всех в рывке и в толчке

На соревнованиях в Енгипте разыгрывают не только медали, но и рейтинговые очки для участия в Олимпийских играх в Токио-2020.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Представительница Узбекистана Муаттар Набиева завоевала золотую медаль на международном женском турнире по тяжелой атлетике в Египте, сообщает Национальный олимпийский комитет.

Набиева в рывке подняла 90 кг, в толчке - 115 кг, что позволило ей завоевать медаль высшей пробы.

Узбекистан на турнире представляют также Кумушхон Файзуллаева (до 64 кг), Долера Давронова (до 76 кг) и Турсуной Жабборова (до 87 кг).

На соревнованиях кроме медалей разыгрываются рейтинговые очки для участия в Олимпийских играх в Токио-2020.