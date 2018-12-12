Эктор Купер раздал автографы юным футболистам

Главный тренер сборной Узбекистана ответил на вопросы ребят и сфотографировался с ними.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. В комплексе "Узбекистан" главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер встретился с юными футболистами из спортивной школы Junior. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футбола республики.

Также на встрече присутствовали рефери ФИФА Равшан Ирматов, бывший капитан национальной сборной, двукратный лучший игрок Азии по футболу Сервер Джепаров, члены узбекской сборной Марат Бикмаев и Анзур Исмаилов.

Ассоциация футбола Узбекистана Футболист сборной Узбекистана Анзур Исмаилов

Юные спортсмены задали вопросы главному тренеру и звездам футбола.

В конце встречи звездные гости раздали автографы детям и сделали памятные фотографии.