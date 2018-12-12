Эктор Купер раздал автографы юным футболистам

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. В комплексе "Узбекистан" главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер встретился с юными футболистами из спортивной школы Junior. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футбола республики.
Также на встрече присутствовали рефери ФИФА Равшан Ирматов, бывший капитан национальной сборной, двукратный лучший игрок Азии по футболу Сервер Джепаров, члены узбекской сборной Марат Бикмаев и Анзур Исмаилов.
Юные спортсмены задали вопросы главному тренеру и звездам футбола.
В конце встречи звездные гости раздали автографы детям и сделали памятные фотографии.