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Главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер на встрече с юными футболистами

Эктор Купер раздал автографы юным футболистам

Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
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Главный тренер сборной Узбекистана ответил на вопросы ребят и сфотографировался с ними.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. В комплексе "Узбекистан" главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер встретился с юными футболистами из спортивной школы Junior. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футбола республики.

Также на встрече присутствовали рефери ФИФА Равшан Ирматов, бывший капитан национальной сборной, двукратный лучший игрок Азии по футболу Сервер Джепаров, члены узбекской сборной Марат Бикмаев и Анзур Исмаилов.

Футболист сборной Узбекистана Анзур Исмаилов
Ассоциация футбола Узбекистана
Футболист сборной Узбекистана Анзур Исмаилов

Юные спортсмены задали вопросы главному тренеру и звездам футбола.

В конце встречи звездные гости раздали автографы детям и сделали памятные фотографии.

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Теги:
Спорт, Футбол, Эктор Купер, Узбекистан



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