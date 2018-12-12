Игры стран СНГ могут пройти в 2020 году в Казани

Об этом в ходе встречи в Минске договорились президент Беларуси Александр Лукашенко и министр спорта России Павел Колобков.

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Страны СНГ готовятся к первым спортивным Играм и Спартакиаде Союзного государства для детей и юношества, они могут пройти в 2020 году в Казани, сообщает Министерство спорта Российской Федерации.

"Убежден, совместная организация такого масштабного спортивного мероприятия станет наглядной демонстрацией силы спорта как уникального инструмента, способного объединять людей разных стран, культур и мировоззрений. Мы готовы выступить организаторами первых Игр стран СНГ и провести их в 2020 году в Казани", - заявил глава ведомства Павел Колобков.

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Также он отметил, что российско-белорусское сотрудничество в спорте и физической культуре носит долгосрочный характер.

Также, как сообщалось ранее, президент Беларуси предложил снять ограничения на участие спортсменов из его страны в российских лигах. Речь идет о водном поло, баскетболе, регби, хоккее на траве и хоккее с мячом, футболе.