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Улица Баумана в историческом центре Казани. Одна из самых старых улиц города. До революции называлась Богоявленской в честь расположенного здесь собора

Игры стран СНГ могут пройти в 2020 году в Казани

Sputnik / Вячеслав Коротихин
Спорт
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Об этом в ходе встречи в Минске договорились президент Беларуси Александр Лукашенко и министр спорта России Павел Колобков.

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Страны СНГ готовятся к первым спортивным Играм и Спартакиаде Союзного государства для детей и юношества, они могут пройти в 2020 году в Казани, сообщает Министерство спорта Российской Федерации.

"Убежден, совместная организация такого масштабного спортивного мероприятия станет наглядной демонстрацией силы спорта как уникального инструмента, способного объединять людей разных стран, культур и мировоззрений. Мы готовы выступить организаторами первых Игр стран СНГ и провести их в 2020 году в Казани", - заявил глава ведомства Павел Колобков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Алексей Никольский
Лукашенко рассказал о спортивных пристрастиях

Также он отметил, что российско-белорусское сотрудничество в спорте и физической культуре носит долгосрочный характер.

Также, как сообщалось ранее, президент Беларуси предложил снять ограничения на участие спортсменов из его страны в российских лигах. Речь идет о водном поло, баскетболе, регби, хоккее на траве и хоккее с мячом, футболе.

Теги:
олимпиада, СНГ, Казань



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