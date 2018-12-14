19:44 14 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.22
  • EUR9456.46
  • USD8312.64
Поиск
Срочно:

Врачи рассказали о здоровье узбекских футболистов перед отъездом в Турцию

© Фото: ФФУ
Спорт
Получить короткую ссылку
28 0 0

Тренерский штаб сборной Узбекистана решил проверить физическое состояние футболистов перед крупным соревнованием - Кубком Азии.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Футболисты национальной сборной Узбекистана под руководством главного тренера Эктора Купера накануне отъезда в Турцию прошли медицинское обследование в Республиканском научно-практическом центре спортивной медицины. 

С 15 по 29 декабря в Анталие пройдёт учебно-тренировочный сбор команды, на который главный тренер Эктор Купер пригласил 27 футболистов, сообщает пресс-служба Федерации спорта Узбекистана. 

Японский футболист Наоя Сибамура
Ассоциация футбола Узбекистана
Японский футболист сделал прогноз для сборной Узбекистана на Кубке Азии

Турецкий сбор станет заключительным перед Кубком Азии. 29 декабря УТС в Анталии завершится, а затем через три дня команда отправится в Объединенные Арабские Эмираты. Поэтому перед стартом такого крупного соревнования было проведено медицинское обследование, чтобы получить заключение о физическом состоянии игроков.

Врач национальной сборной Аброр Пирриев заверил, что все игроки сборной находятся в хорошей форме.

"На основании результатов сегодняшнего обследования мы сделаем конкретные выводы о потенциале каждого футболиста. Затем, основываясь на этом заключении, тренерский штаб сборной будет рационально распределять нагрузки для каждого футболиста. На основании этой информации мы будем готовить их к Кубку Азии. У нас есть четкий план, как проводить витаминизацию и как восстанавливать их после тренировок», - сказал Пирриев.

Напоминаем, что сборная Узбекистана в финальной части Кубка Азии-2019 будет выступать в группе «F» вместе со сборными Японии, Туркменистана и Омана. Матчи финального этапа будут проходить с 5 января по 1 февраля 2019 года.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Антитабачному закону - год: Sputnik Азербайджан искал результаты
    Не курить!

    Sputnik Азербайджан решил выяснить, каковы результаты антитабачного закона и узнать, насколько охотно азербайджанские курильщики соблюдают законодательство.

  • Александр Лукашенко и Борис Ельцин, 1998 год
    Вот никаких и не читайте!

    Александр Лукашенко рассказал, как Борис Ельцин учил его не читать газеты и не реагировать на критику в медиа.

  • Компьютер
    Интеллектуальный тонус

    О том, как тренировать память и зрение, что делать, чтобы держать мозг в тонусе и как изучать иностранные языки, читайте в материале Sputnik.

  • Львицы в еревaнском зоопарке
    "Саботаж и диверсия"

    Армения может стать транзитной страной для нелегальной торговли животными: эксперты связывают отравления в Ереванском зоопарке с криминалом.

  • Зимние виды спорта. Лыжи
    Вставай на лыжи!

    В Латвии открываются новые лыжные трассы: представители спортивных комплексов рассказали, как борются с отсутствием снега.

  • Литовские пограничники сняли на видео рысь
    Загадка о рыси

    Литовские пограничники опубликовали видео с камер наблюдения, на котором рысь перелезает через забор, и предложили угадать его высоту.

  • Лаборатория
    Прорыв в науке

    Группа молдавских физиков разработала новый наноматериал, который может спасти жизни.

  • Пуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты Москит с ракетного катера
    Кто кого?

    Эксперты американского военного журнала National Interest написали сценарий неядерной войны между НАТО и Россией на территории Балтии.

  • Показательные учения на полигоне.
    Готовы к обороне

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о проведении военных сборов с гражданами республики в запасе.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Подготовка Ташкента к празднованию Нового Года
Елочка, гори: как в Ташкенте устанавливают главную новогоднюю красавицу
Я играю на лопате: веселое видео собрало более 2 миллионов просмотров в Сети
Кто больше всего заплатит налогов в бюджет Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054