Врачи рассказали о здоровье узбекских футболистов перед отъездом в Турцию

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Футболисты национальной сборной Узбекистана под руководством главного тренера Эктора Купера накануне отъезда в Турцию прошли медицинское обследование в Республиканском научно-практическом центре спортивной медицины.

С 15 по 29 декабря в Анталие пройдёт учебно-тренировочный сбор команды, на который главный тренер Эктор Купер пригласил 27 футболистов, сообщает пресс-служба Федерации спорта Узбекистана.

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Турецкий сбор станет заключительным перед Кубком Азии. 29 декабря УТС в Анталии завершится, а затем через три дня команда отправится в Объединенные Арабские Эмираты. Поэтому перед стартом такого крупного соревнования было проведено медицинское обследование, чтобы получить заключение о физическом состоянии игроков.

Врач национальной сборной Аброр Пирриев заверил, что все игроки сборной находятся в хорошей форме.

"На основании результатов сегодняшнего обследования мы сделаем конкретные выводы о потенциале каждого футболиста. Затем, основываясь на этом заключении, тренерский штаб сборной будет рационально распределять нагрузки для каждого футболиста. На основании этой информации мы будем готовить их к Кубку Азии. У нас есть четкий план, как проводить витаминизацию и как восстанавливать их после тренировок», - сказал Пирриев.

Напоминаем, что сборная Узбекистана в финальной части Кубка Азии-2019 будет выступать в группе «F» вместе со сборными Японии, Туркменистана и Омана. Матчи финального этапа будут проходить с 5 января по 1 февраля 2019 года.