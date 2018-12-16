Узбекистанцы примут участие в чемпионате мира по самбо в Дагестане

Узбекистанцы будут состязаться со спортсменами из 14 стран.

ТАШКЕНТ, 16 дек – Sputnik. Узбекистанцы примут участие в чемпионате мира по боевому самбо в дагестанском Каспийске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

© Foto : Павел Антонов Узбекистанец завоевал золото в самбо на III Всемирных играх кочевников

Чемпионат мира по боевому самбо откроется в Каспийске в воскресенье. В рамках мероприятия известные спортсмены Хабиб Нурмагомедов, Рой Джонс и Федор Емельяненко высадят деревья на Аллее чемпионов. В высадке деревьев примет участи и руководство республики. Победителей и призеров определят в семи весовых категориях.

В соревнованиях примут участие спортивные делегации из 15 стран, среди них Россия, Таджикистан, Азербайджан, Иран, Франция и Кыргызстан.

Отмечается что для болельщиков, которые захотят посетить соревнования, будет организован бесплатный транспорт до места проведения чемпионата мира.