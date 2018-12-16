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Самбо

Узбекистанцы примут участие в чемпионате мира по самбо в Дагестане

© Sputnik / Василий Пономарев
Спорт
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Узбекистанцы будут состязаться со спортсменами из 14 стран.

ТАШКЕНТ, 16 дек – Sputnik. Узбекистанцы примут участие в чемпионате мира по боевому самбо в дагестанском Каспийске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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Чемпионат мира по боевому самбо откроется в Каспийске в воскресенье. В рамках мероприятия известные спортсмены Хабиб Нурмагомедов, Рой Джонс и Федор Емельяненко высадят деревья на Аллее чемпионов. В высадке деревьев примет участи и руководство республики. Победителей и призеров определят в семи весовых категориях.

В соревнованиях примут участие спортивные делегации из 15 стран, среди них Россия, Таджикистан, Азербайджан, Иран, Франция и Кыргызстан.

Отмечается что для болельщиков, которые захотят посетить соревнования, будет организован бесплатный транспорт до места проведения чемпионата мира.

Теги:
Дагестан, Самбо, Узбекистан



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