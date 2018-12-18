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Семикратный чемпион мира «Формулы-1» Михаэль Шумахер

Идет на поправку: СМИ сообщили о состоянии здоровья Михаэля Шумахера

© Sputnik / Алексей Даничев
Спорт
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Пять лет назад многократный чемпион мира "Формулы-1" получил серьезную травму, долгое время находился в коме, а затем был прикован к постели. Сегодня его состояние значительно улучшилось.

ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Состояние здоровья бывшего пилота "Формулы-1" Михаэля Шумахера значительно улучшилось, он больше не прикован к постели и не нуждается в том, чтобы быть подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщает издание Daily Mail, хотя Шумахеру требуется постоянный уход и терапия, сегодня он уже может дышать самостоятельно и в настоящее время проживает вместе со своей семьей в основной части виллы, а не в пристройке, которая является своего рода больницей на дому.

Автоспорт. Формула -1. Гран-при России. Гонка
© Sputnik / Григорий Сысоев
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В своем доме в Швейцарии Шумахер со своей семьей живет в его основной части, а не в пристройке, которая, как следует из ряда сообщений, является своего рода больницей на дому.

По данным издания, немец проходит курс серьезного лечения, и ему требуется уход, стоимость которого в неделю обходится более чем в 50 тысяч долларов.

В 2013 году Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во Франции. Гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга.

 С 2014 года Шумахер проходит восстановление на собственной вилле на берегу Женевского озера. Семья спортсмена ограничила контакты с прессой.




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