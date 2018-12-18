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Тренировка игроков сборной Узбекистана по футболу перед кубком Азии

Не только трофей: объявлены денежные вознаграждения на Кубке Азии

Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
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Сборная, которая выиграет турнир, сможет получить 5 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 18 дек - Sputnik. Призовой фонд Кубка Азии составит 14,8 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

Победитель турнира получит 5 миллионов долларов. Второй финалист - 3 миллиона долларов.

Команды, проигравшие в полуфинале, получат по миллиону долларов. 

Каждой сборной участвующей в турнире, достанется по 240 долларов США.

Напомним, победитель турнира получит серебряный кубок, размеры которого - 78 сантиметров в высоту и 42 сантиметра в ширину, а вес – 15 килограммов.

Узбекистан на Кубке Азии, который пройдет с 5 января по 1 февраля в Эмиратах, в группе F вместе со сборными Японии, Омана и Туркменистана.

 




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