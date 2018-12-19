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Главыный тренер сборной Омана Пим Вербек

Тренер сборной Омана объяснил, чем похожи команды Австралии и Узбекистана

Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
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Первый матч на Кубке Азии сборные Омана и Узбекистана проведут друг против друга.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Для сборной Омана крайне важно выиграть первый матч на Кубке Азии, в котором соперником команды станут футболисты из Узбекистана, заявил главный тренер Омана Пим Вербек, которого цитирует Ассоциация футбола Узбекистана.

Команда Омана 13 и 16 декабря сборная Омана провела два товарищеских матча против Таджикистана и одержала победы в обеих встречах. Теперь 27 декабря ей предстоит помериться силами с Индией. 30 декабря сборная Омана во главе с Пимом Вербеком проведет товарищеский матч с Австралией. 

"Перед Кубком Азии очень важно сыграть товарищеский матч с Австралией. Потому что тактика Австралии такая же, как у сборной Узбекистана. И я думаю, что этот поединок принесет нам пользу", - отметил Пим Вербек.

На Кубке Азии, который пройдет в ОАЭ с 5 января по 1 февраля, сборная Омана выступит в группе F вместе с командами Узбекистана, Туркменистана и Японии.

"Первая игра на Кубке Азии будет против Узбекистана, и для нас очень важно выиграть этот матч. Несмотря на то, что Япония и Узбекистан являются одними из лучших команд в группе, мы постараемся сыграть с ними на равных. Наша команда еще совсем молода, большинству наших футболистов потребуется 4-5 лет, чтобы достичь своего пика", - заявил Вербек.

Тренировка игроков сборной Узбекистана по футболу перед кубком Азии
Ассоциация футбола Узбекистана
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Сборная Омана уже выиграла главный приз на Кубке Персидского залива в январе этого года. Эта победа сделала Пейма Вербека героем страны.

"Мы достигли отличного результата, так как победили Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн, и в финале одержали верх над ОАЭ в серии пенальти. Национальный герой? Возможно, что в Омане я второй человек после Султана (улыбается). Оман – маленькая страна. Любая победа над сильнейшими соседями – большая радость для болельщиков сборной", - пояснил он.

Пим Вербек продлил свой контракт с командой Омана до 2020 года.

Матч между сборными Омана и Узбекистана на Кубке Азии состоится 9 января.

 




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