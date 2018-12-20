Болельщики и журналисты выбирают лучшего узбекского футболиста

Свой вариант тройки лучших игроков и тренеров из Узбекистана желающие могут прислать на электронную почту Ассоциации футбола республики.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Ассоциация футбола Узбекистана призвала журналистов и болельщиков выбрать лучших узбекских футболистов и тренеров.

Свою тройку лучших игроков и лучших тренеров из Узбекистана желающие могут прислать на электронный адрес info@ufa.uz.

Можно отдать голоса за узбекских футболистов и тренеров, которые выступают, как в республике, так и за рубежом.

По завершении опроса голоса болельщиков будут суммированы и считаться за один голос, редакции СМИ также имеют право только на один голос. Победителями станут те кандидаты, которые наберут наибольшее количество голосов.

Ранее приз лучшему игроку чемпионата Узбекистана по итогам 2018 года получил бразильский легионер "Пахтакора" Тиаго Беззера. Тренерскую награду получил наставник ташкентского "Локомотива" Андрей Федоров.