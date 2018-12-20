16:11 20 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.70
  • EUR9413.74
  • USD8325.59
Поиск
LIVE:
Тренировка игроков сборной Узбекистана по футболу перед кубком Азии

Болельщики и журналисты выбирают лучшего узбекского футболиста

Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
Получить короткую ссылку
23 0 0

Свой вариант тройки лучших игроков и тренеров из Узбекистана желающие могут прислать на электронную почту Ассоциации футбола республики.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Ассоциация футбола Узбекистана призвала журналистов и болельщиков выбрать лучших узбекских футболистов и тренеров.

Свою тройку лучших игроков и лучших тренеров из Узбекистана желающие могут прислать на электронный адрес info@ufa.uz.

Спортивный директор клуба Джафар Ирисметов получает награду бразильский легионера Пахтакора Тиаго Безерра
© Pakhtakor Football Club
Лучшим футболистом года в Узбекистане стал бразилец
Можно отдать голоса за узбекских футболистов и тренеров, которые выступают, как в республике, так и за рубежом.

По завершении опроса голоса болельщиков будут суммированы и считаться за один голос, редакции СМИ также имеют право только на один голос.  Победителями станут те кандидаты, которые наберут наибольшее количество голосов.

Ранее приз лучшему игроку чемпионата Узбекистана по итогам 2018 года получил бразильский легионер "Пахтакора" Тиаго Беззера. Тренерскую награду получил наставник ташкентского "Локомотива" Андрей Федоров. 




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Тренировка игроков сборной Узбекистана по футболу перед кубком Азии
Полная концентрация: как сборная Узбекистана готовится к Кубку Азии
Ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
Президент в эфире: прямая трансляция пресс-конференции Владимира Путина
Как будет работать программа Обод кишлок в 2019 году
Как благоустроят сельскую местность в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054