Усманов рассказал, за какой футбольный клуб болеет Шавкат Мирзиёев

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Азиатский футбол в ближайшее время значительно усилит свои позиции в мире, считает российский бизнесмен узбекского происхождения Алишер Усманов в интервью Forbes.

По его словам, группа SFI, которая принадлежит его другу, недавно приобрела 80% ташкентского "Пахтакора".

"Мы за него болеем. Президент тоже болеет за этот клуб. Конечно, мы хотим, чтобы он возродился — сначала стал чемпионом Азии, а уже потом мог бы замахнуться на серьезные кубки. Если SFI будет развивать "Пахтакор", делать то, что мне понятно и нравится, я буду готов помогать всеми своими возможностями. Но это не значит, что я хочу быть акционером "Пахтакора" или владельцем", - пояснил Усманов.

Бизнесмен считает, что у клуба и всего азиатского футбола есть хорошие перспективы роста.

"Считаю, что Азиатский континент будет усиливать свои позиции на футбольных полях, так же, как и Африка. Пока футбол — это Латинская Америка и Европа, но на ЧМ уже есть команды, которые могут проходить на высокие уровни. В последнем ЧМ Япония прошла в 1/8 финала", - подчеркнул он.

Он также рассказал, что продать акции английского футбольного клуба "Арсенал" основному акционеру команды Стэну Кронке его заставила патовая ситуация среди акционеров клуба.

© Sputnik / Виталий Белоусов Усманов: экономика Узбекистана долго жила в королевстве кривых зеркал

"При таком ведении дел, при том руководстве, которое там было, не было смысла оставаться. Он предложил мне практически ту же цену, что и я предлагал ему. Было неправильно в плане бизнес-этики не отвечать ему. Я и продал", - ответил Усманов.

Российский Forbes признал Усманова бизнесменом года. В 2018 году он провел рекордное количество крупнейших сделок – вывел "Мегафон" с Лондонской биржи, перевел USM Holdings из офшорной юрисдикции в Россию.

Кроме того, миллиардер продал долю в ФК "Арсенал" за более чем 500 миллионов фунтов и заключил договор с владельцем Alibaba Джеком Ма о совместной работе с Aliexpress в России. В октябре Усманов отказался от руководства Mail.ru Group, он передал руководство молодым менеджерам.