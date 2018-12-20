Герои Параазиатских игр получили подарки от президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Паралимпийцы из Узбекистана, удачно выступившие на III Параазиатских играх в Джакарте, в торжественной обстановке получили премии от президента республики, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Параазиатские игры проходили в Джакарте с 6 по 13 октября. Паралимпийцы Узбекистана завоевали 77 медалей – 33 золотых, 24 серебряных, 18 бронзовых наград, обновив рекорды по качеству и по количеству медалей.
Согласно распоряжению президента Узбекистана, чемпионы турнира получили 5000 долларов, серебряные и бронзовые призеры по 3000 и 2000 долларов.
Также, согласно распоряжению наградили и тренеров (за золотую медаль — 2500 долларов, серебро – 1500 долларов и бронза – 1000 долларов).
От имени спортсменов выступили легкоатлет Хусниддин Норбеков, член сборной по плаванию Фотима Амилова, тренер по дзюдо Хасан Касымов. Спортсмены поблагодарили за внимание и заботу, и обещали достойно выступить на Паралимпийских играх в Токио-2020.