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Герои Параазиатских игр получили подарки от президента Узбекистана

Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Спорт
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Паралимпийцы Узбекистана на на III Параазиатских играх в Джакарте завоевали 77 медалей, 33 из которых золотые.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Паралимпийцы из Узбекистана, удачно выступившие на III Параазиатских играх в Джакарте, в торжественной обстановке получили премии от президента республики, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Параазиатские игры проходили в Джакарте с 6 по 13 октября. Паралимпийцы Узбекистана завоевали 77 медалей – 33 золотых, 24 серебряных, 18 бронзовых наград, обновив рекорды по качеству и по количеству медалей.

Согласно распоряжению президента Узбекистана, чемпионы турнира получили 5000 долларов, серебряные и бронзовые призеры по 3000 и 2000 долларов.

Паралимпийцы Узбекистана получили награды от президента
Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Паралимпийцы Узбекистана получили награды от президента

Также, согласно распоряжению наградили и тренеров (за золотую медаль — 2500 долларов, серебро – 1500 долларов и бронза – 1000 долларов).

Сборная Узбекистана на III Азиатских паралимпийских играх
Пресс-служба Национального олимпийского комитета
Паралимпийцы отправились на Азиатские игры в Джакарте в рекордном составе
В торжественной церемонии награждения принимал участие советник президента Узбекистана Абдужаббор Абдувахидов, президент Национального олимпийского комитета Умид Ахмаджанов, министр физической культуры и спорта Дилмурод Набиев, председатель Национальной паралимпийской ассоциации Узбекистана Улугбек Мирхайдаров.

От имени спортсменов выступили легкоатлет Хусниддин Норбеков, член сборной по плаванию Фотима Амилова, тренер по дзюдо Хасан Касымов. Спортсмены поблагодарили за внимание и заботу, и обещали достойно выступить на Паралимпийских играх в Токио-2020.




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