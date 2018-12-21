Узбекистанец Шохжахон Эргашев начнет 2019 год боем с непобедимым боксером

Майкл Фокс из США, который будет соперником Эргашева одержал 19 побед в 19 боях

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Профессиональный боксер из Узбекистана Шохжахон Эргашев проведет очередной бой 23 февраля 2019 года в Нью-Йорке, сообщает Национальный олимпийский комитет.

Соперником станет Майкл Фокс из США, который одержал 19 побед в 19 боях, в том числе 5 нокаутом.

На счету Эргашева 16 побед в 16 боях (15 нокаутов). В ноябре этого года он встретился на ринге в Чикаго с американцем Заком Рэмси. Бой был рассчитан на восемь раундов, однако узбекистанец уложил соперника в первом же раунде, одержав победу буквально за минуту.