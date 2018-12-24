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Олимпийская сборная Узбекистана

Лидер сборной Кореи: в составе узбекской команды играет золотое поколение

Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
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Форвард спортивного клуба "Чонбук Хёндэ Моторс" обратил внимание на то, что игроки узбекской сборной хорошо понимают друг друга, и это их главное преимущество.

ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Легендарный нападающий сборной Южной Кореи Дон Гук Ли заявил, что у узбекистанцев молодой и талантливый состав, и добавил, что эту команду можно назвать золотым поколением узбекского футбола.

"Команда, которая может удивить на Кубке Азии – Узбекистан. Они выросли вместе, выступали плечом к плечу с ранних лет, и их взаимопонимание может быть угрозой для многих сборных", – сказал в интервью официальному сайту Кубка Азии.

Тренировка игроков сборной Узбекистана по футболу перед кубком Азии
Ассоциация футбола Узбекистана
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Дон Гук Ли отметил, что наблюдал за игрой узбекистанцев на последних Азиатских играх, она была очень впечатляющей.

На Азиатских играх 2018 сборная Узбекистана уступила Южной Корее в четвертьфинале со счетом 3:4, пропустив решающий гол с пенальти в добавленное время на 118 минуте.

Двадцатого ноября 2018 года сборная Кореи разгромила Узбекистан в товарищеском матче со счетом 4:0.

Кубок Азии стартует 5 января в Объединенных Арабских Эмиратах. Узбекистан проведет свои матчи 9, 13 и 17 января против Омана, Туркменистана и Японии соответственно.

Теги:
Футбол, Южная Корея, Узбекистан



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