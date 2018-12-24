Лидер сборной Кореи: в составе узбекской команды играет золотое поколение

ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Легендарный нападающий сборной Южной Кореи Дон Гук Ли заявил, что у узбекистанцев молодой и талантливый состав, и добавил, что эту команду можно назвать золотым поколением узбекского футбола.
"Команда, которая может удивить на Кубке Азии – Узбекистан. Они выросли вместе, выступали плечом к плечу с ранних лет, и их взаимопонимание может быть угрозой для многих сборных", – сказал в интервью официальному сайту Кубка Азии.
Дон Гук Ли отметил, что наблюдал за игрой узбекистанцев на последних Азиатских играх, она была очень впечатляющей.
На Азиатских играх 2018 сборная Узбекистана уступила Южной Корее в четвертьфинале со счетом 3:4, пропустив решающий гол с пенальти в добавленное время на 118 минуте.
Двадцатого ноября 2018 года сборная Кореи разгромила Узбекистан в товарищеском матче со счетом 4:0.
Кубок Азии стартует 5 января в Объединенных Арабских Эмиратах. Узбекистан проведет свои матчи 9, 13 и 17 января против Омана, Туркменистана и Японии соответственно.