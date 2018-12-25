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Антон Шипулин (Россия) на огневом рубеже гонки преследования среди мужчин

Российский биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры

© Sputnik / Александр Вильф
Спорт
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Спортсмен заявил, что не полностью реализовал свой потенциал, поскольку не смог завоевать золото Олимпийских игр и чемпионата мира в индивидуальных стартах.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Российский биатлонист Антон Шипулин объявил, что Рождественская гонка в Гельзенкирхене (Германия) 29 декабря будет заключительной в его карьере.

"В спорте я поставил точку. Конечно, была мечта стать чемпионом Олимпиады и чемпионом мира в личных гонках. Не реализовал себя, свой потенциал, не реализовалась мечта. Но ничего страшного. Для меня спорт — это путь для дальнейшей жизни, и дальше меня ждут новые открытия", — цитирует спортсмена Р-Спорт.

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Шипулин рассказал, что покидает профессиональный спорт, потому что из-за различных провокаций биатлон перестал быть его любимым делом.

"Я не бегу от проблем. Я всегда говорил, что я "чист". Сколько раз я объяснял Мартену Фуркаду, какая у нас политическая ситуация, какое на нас давление. В какой-то мере он это понимает, — сказал спортсмен. — Тут приходит полиция по показаниям какого-то человека, который сидит в Америке. Становится понятно, что это чистой воды провокация, которая была заранее спланирована. Я бегу именно от провокаций, которые не дают сосредоточиться на любимом деле. А сейчас эта работа стала унылой. Для меня спорт и биатлон стал таким видом деятельности, где я не получал удовольствие".

Антон Шипулин — чемпион Олимпиады в Сочи и чемпион мира-2017 в эстафете.

Теги:
Спортсмен, Биатлон



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