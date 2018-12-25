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Фазлиддин Гаибназаров в январе поднимется на ринг

Узбекский боксер Гаибназаров в январе встретится на ринге с доминиканцем

© НОК Узбекистана
Спорт
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Бой Фазлиддина Гаибназарова и Рикардо Гарсии состоится 18 января.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. Олимпийский чемпион из Узбекистана Фазлиддин Гаибназаров в январе проведет седьмой бой в своей профессиональной боксерской карьере, сообщает Национальный олимпийский комитет.

Гаибназаров 18 января в США встретится с доминиканским боксером Рикардо Гарсией.

Он провел на профессиональном ринге 6 боев, одержал 6 побед, 3 из них нокаутов. На счету Гарсии 19 поединков, 14 побед (9 нокаутовм, 4 поражения и 1 ничья.

В октябре 2018 года Гаибназаров в Лас-Вегасе встречался на ринге с американцем Уилбертом Лопесом. Бой, рассчитанный на восемь раундов, завершился во втором, когда Гаибназаров отправил Лопеса в нокаут.




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