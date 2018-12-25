"Игроки должны быть готовы покинуть сборную": почему Купер не вызвал Денисова

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. Главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер прокомментировал ход учебно-тренировочного сбора в Турции и состав команды на предстоящий Кубок Азии.

В сборе, который продлится до 29 декабря, участвуют 27 игроков. Наличие большого количества футболистов усиливает конкуренцию, уверен наставник. Кому-то пришлось покинуть команду из-за травмы. Например, нападающий Иван Нагаев досрочно уехал из тренировочного лагеря, а вот вратарь Эльдор Суюнов из-за повреждения не смог даже приехать в Турцию.

"Мы рассматриваем по несколько игроков на каждую позицию. Всё это делается в целях повышения конкуренции. Например, Фозил Мусаев, который недавно восстановился после травмы, может значительно усилить конкуренцию на линии полузащиты", - заявил Купер.

Многих удивило отсутствие на сборах защитника Виталия Денисова, выступающего в России за "Крылья Советов".

Ассоциация футбола Узбекистана Эктор Купер назвал имена игроков, которые поедут на Кубок Азии

"Мы наблюдали за Виталием во время тренировок. Мы также смотрели матчи чемпионата России. Мы сделали свои выводы. Ключевым фактором при принятии решения является текущее состояние футболиста. У Денисова есть два конкурента: Фаррух Сайфиев и Олег Зотеев. Некоторые болельщики утверждают, что мы должны взять Зотеева, в это же время другие говорят, что Фаррух сильнее его. У каждого есть свое мнение. Но окончательное решение принимает тренер. Не могу сказать, что мои решения всегда на 100% правильные. Если что-то пойдет не так, я сам буду отвечать за свои ошибки", - пояснил тренер.

По словам Купера, это не означает, что Денисова больше не вызовут в сборную Узбекистана. Его собираются привлечь в команду во время отборочного турнира к следующему чемпионату мира.

"Хочу сказать одно, каждый игрок всегда должен быть готов к вызову в сборную, а иногда он должен быть готов и покинуть команду. Футболисты должны быть в состоянии пожертвовать некоторыми вещами для национальной команды", - подчеркнул Купер.

Тренер добавил, что следит не только за олимпийской сборной Узбекистана, но и за игроками молодежных и юношеских сборных и при формировании состава ориентируется не на возраст, а на физическое состояние игроков.

"В течение последних четырех месяцев мы пытались сформировать стиль сборной Узбекистана. Мы покажем эту игру на Кубке Азии. Когда мы выйдем на поле против сильных противников, мы можем внести некоторые изменения в нашу тактику. У каждого тренера есть своя философия. Если игроки в составе правильно понимают эту философию и следуют ей на поле, команда достигнет поставленной цели", - пояснил он.

Эктор Купер уже назвал состав футболистов, которые поедут со сборной Узбекистана на Кубок Азии. Турнир состоится в ОАЭ 5 января - 1 февраля. Сборная Узбекистана выступит в группе F вместе с Оманом, Японией и Туркменистаном.