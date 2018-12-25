20:06 25 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB120.91
  • EUR9479.57
  • USD8339.55
Поиск
Стартовала аттестация молодых судей из всех регионов Узбекистана

Молодые арбитры в Узбекистане борются за шанс попасть в Про-лигу

Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
Получить короткую ссылку
14 0 0

Рефери должны продемонстрировать отличную физическую форму и знание правил футбола.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. В Ташкенте стартовала аттестация более 30 молодых судей со всех регионов страны, сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.

Арбитры сдают нормативы по физической подготовке и тесты на знание правил футбола. В первой половине дня судьи демонстрировали физическую готовность на беговой дорожке Федерации легкой атлетики Ташкента. Затем на спортивной базе "Чигатай" рефери сдавали теоретические экзамены. Аттестация проводится Управлением судей и инспекторов АФУ.

Молодые судьи, которые успешно пройдут аттестацию, в январе следующего года будут приглашены на учебно-тренировочный сбор для судей Про-лиги Узбекистана.
 




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Гостиница Royal Palace в неоновом освещении в Ташкенте
Зимняя сказка: как выглядит предновогодний Ташкент
Забег Дедов Морозов в Санкт-петербурге
Новый год к нам мчится: необычный забег в Санкт-Петербурге
Как открыть и с чем сочетать главный новогодний напиток

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054