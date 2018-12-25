Молодые арбитры в Узбекистане борются за шанс попасть в Про-лигу

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. В Ташкенте стартовала аттестация более 30 молодых судей со всех регионов страны, сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.

Арбитры сдают нормативы по физической подготовке и тесты на знание правил футбола. В первой половине дня судьи демонстрировали физическую готовность на беговой дорожке Федерации легкой атлетики Ташкента. Затем на спортивной базе "Чигатай" рефери сдавали теоретические экзамены. Аттестация проводится Управлением судей и инспекторов АФУ.

Молодые судьи, которые успешно пройдут аттестацию, в январе следующего года будут приглашены на учебно-тренировочный сбор для судей Про-лиги Узбекистана.

