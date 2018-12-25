Оздоровительный марафон в Ташкенте собрал сотни участников

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. На оздоровительный марафон в Ташкенте вышли 400 человек, сообщили в пресс-службе Минобороны республики. Трасса была проложена по Малой кольцевой автодороге столицы — от фабрики "Амилов" до площади Южного вокзала.

Самым юным участником забега стал 15-летний Алихон Ахмадов, самым пожилым — 72-летний Марат Авазов.

Весь пьедестал заняли представители Ташкентского военного округа — Владислав Мамедов, Андрей Куликов и Бунёд Мухитдинов. Победители и призеры получили медали, дипломы и ценные подарки от командования Ташкентского военного округа, Центрального совета Союза молодежи Узбекистана, хокимията столицы и кондитерской фабрики "Амилов".

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