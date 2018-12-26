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Сборная Туркменистана по футболу

Соперник сборной Узбекистана по Кубку Азии выиграл товарищеский матч

© Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
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Сборная Туркменистана в Анталье победила команду Афганистана со счетом 2:0.

ТАШКЕНТ, 26 дек - Sputnik. Соперник сборной Узбекистана по группе F на Кубке Азии - 2019, национальная команда Туркменистана под руководством Язкули Ходжагельдыева обыграла сборную Афганистана в товарищеской игре, сообщает АФУ.

Матч, прошедший в турецкой Анталье, завершился со счетом 2:0 в пользу туркменских футболистов. Авторами голов стали Вахид Оразсахадов и Гуйчмурад Аннакулиев.

Сборная Туркменистана проводит в Анталье второй учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к Кубку Азии по футболу.
По итогам сбора определятся имена 23 игроков, которые поедут со сборной на финальную часть Кубка Азии – 2019.

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Ассоциация футбола Узбекистана
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Сборная Туркменистана в финальной части Кубка Азии попала в группу F вместе с командами Японии, Узбекистана и Омана. Узбекистан сыграет с Туркменистаном 13 января.

В общей сложности команды встречались между собой девять раз. Сборная Узбекистана была сильнее в семи матчах, одна игра завершилась вничью, и однажды победа осталась за Туркменистаном. Соотношение забитых голов 20 – 5 в пользу узбекской команды.

Сборные Узбекистана и Туркменистана в 2004 году на Кубке Азии уже играли в одной группе. В том противостоянии сборная Узбекистана одержала победу над Туркменистаном со счетом 1:0. Автором гола на 58-й минуте стал Миражалол Касымов, вышедший на замену во второй половине встречи.

Кубок Азии пройдет в ОАЭ с 5 января по 1 февраля 2019 года.




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