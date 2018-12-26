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Бывший футболист сборной Узбекистана, победитель Азиатских игр 1994 года, главный тренер юношеской сборной Азамат Абдураимов

Бывший игрок сборной Узбекистана сделал прогноз на Кубок Азии

Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
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Главный тренер юношеской сборной Узбекистана Азамат Абдураимов верит в наставника национальной команды Эктора Купера и в футболистов республики.

ТАШКЕНТ, 26 дек - Sputnik. Бывший футболист сборной Узбекистана, победитель Азиатских игр 1994 года, главный тренер юношеской сборной Азамат Абдураимов сделал свой прогноз относительно выступления сборной Узбекистана на Кубке Азии-2019 в ОАЭ.

"Нашу команду возглавляет опытный тренер, за плечами которого отличная репутация в футбольном мире. Я уверен, что наши ребята смогут встать на ступень выше под руководством аргентинского специалиста. Наша команда постепенно набирает обороты и прогрессирует. Самые важные соревнования нас ожидают впереди. На Кубке Азии важно показать хороший результат, но главное - это успешно пройти отборочный раунд чемпионата мира", - сказал он.

Абдураимов пожелал всем футболистам, тренерам, болельщикам удачи в наступающем 2019 году. И добавил, что все ждут от национальной сборной хорошей, атакующей, комбинационной игры на Кубке Азии.

Кубок Азии пройдет с 5 января по 1 февраля 2019 года в Объединенных Арабских Эмиратах. Сборная Узбекистана попала в группу F вместе с командами Омана, Туркменистана и Японии.

 




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