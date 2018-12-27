Юные узбекистанки блеснули на турнире в Дубае

Всего в соревнованиях в Дубае участвовали около 400 гимнасток из 15 стран мира.

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. Гимнастки из Узбекистана успешна выступили на международном турнире 2-Emirates Asian cup в Дубае, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Осиё Тожиева завоевала золотую медаль. Серебро на счету Шахизоды Халимовой, Гулчехры Собировой и Алисы Петровой. Шахруза Маматханова, Сора Нурматова, Рианна Каримбаева, Осиё Тожиева, Лиза Конева и Диёра Зияутдинова завоевали бронзовые медали.

Призерами турнира также стали Юлдуз Абдуганиева, Амалия Мамедова, Вилана Савадян, Согдиана Ешилова, Регина Узбекова, Самира Комилжонова.

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Заслуженный тренер Узбекистана Заррина Абдуллаева в третий раз выступила в роли главного судьи турнира.

Всего в соревнованиях участвовали около 400 гимнасток из 15 стран мира.