В Узбекистане назвали лучших спортсменов года

Национальный олимпийский комитет также вручил награды лучшей федерации, лучшей команде года и другие призы.

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. Национальный олимпийский комитет Узбекистана торжественно вручил Национальную спортивную премию-2018.

Приз лучшей команде года получила сборная Узбекистана U-23, которая в январе выиграла чемпионат Азии, прошедший в Китае.

НОК Узбекистана Вручение премии "Лучшая команда года" В данной номинации победила сборная Узбекистана U-23.

Лучшей инновационной и интеллектуальной федерацией года стала федерация шахмат Узбекистана.

НОК Узбекистана Вручение премии "Лучшая инновационная и интеллектуальная федерация года" Ее получила федерация шахмат Узбекистана.

За личный вклад в развитие спорта в регионах страны наградили хокима Андижанской области Шухрата Абдурахмонова.

Приз за пропаганду отечественного спорта на международных аренах получила легендарная Оксана Чусовитина.

НОК Узбекистана "За пропаганду отечественного спорта на международных аренах" награждена легендарная Оксана Чусовитина

В номинации "Лучший паралимпиец года" победила чемпионка Параазиатских игр по пауэрлифтингу Роза Кузиева.

Трехкратная чемпионка Азиатских игр, рекордсмен Азиатских игр, легкоатлетка Светлана Радзивил стала победителем в номинации "Спортсменка года".

Спортсменом года стал борец вольного стиля и чемпион Азиады Бекзод Абдурахманов. Поскольку сейчас он находится на зарубежном турнире, приз за него получил генеральный секретарь Ассоциации спортивной борьбы Узбекистана Шухрат Мамадалиев.