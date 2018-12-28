В Узбекистане назвали лучших спортсменов года

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. Национальный олимпийский комитет Узбекистана торжественно вручил Национальную спортивную премию-2018.
Приз лучшей команде года получила сборная Узбекистана U-23, которая в январе выиграла чемпионат Азии, прошедший в Китае.
Лучшей инновационной и интеллектуальной федерацией года стала федерация шахмат Узбекистана.
За личный вклад в развитие спорта в регионах страны наградили хокима Андижанской области Шухрата Абдурахмонова.
Приз за пропаганду отечественного спорта на международных аренах получила легендарная Оксана Чусовитина.
В номинации "Лучший паралимпиец года" победила чемпионка Параазиатских игр по пауэрлифтингу Роза Кузиева.
Трехкратная чемпионка Азиатских игр, рекордсмен Азиатских игр, легкоатлетка Светлана Радзивил стала победителем в номинации "Спортсменка года".
Спортсменом года стал борец вольного стиля и чемпион Азиады Бекзод Абдурахманов. Поскольку сейчас он находится на зарубежном турнире, приз за него получил генеральный секретарь Ассоциации спортивной борьбы Узбекистана Шухрат Мамадалиев.