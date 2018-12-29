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Новогодний Spark: Мирзиёев подарил юным спортсменкам автомобили

© Фото: Народное слово
Спорт
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Глава государства отметил заслуги юных спортсменок и поощрил их, вручив ключи от новеньких автомобилей.

ТАШКЕНТ, 29 дек - Sputnik. Еще двум спортсменкам, успешно выступившим на III Параазиатских играх, вручили ключи от автомобилей Spark, сообщает "Народное слово".

Счастливыми обладательницами президентского подарка стали 21-летняя Шохсанам Тошпулатова (та самая, которая по поручению главы государства уже получила ключи от новой квартиры) и 19-летняя Фотима Амилова.

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Принимая ключи от автомобиля, Амилова отметила, что из-за проблем со зрением постоянно испытывала дискомфорт, однако, погрузившись с головой в спорт, поняла, что эта особенность делает ее уникальной, придает сил и стимулирует на еще большие достижения.

Что касается Шохсанам Тошпулатовой, то она отметила, что уходящий 2018 год подарил ей бесценный опыт и огромную надежду на будущее, и заверила, что счастлива как никогда.

По окончании мероприятия новоиспеченные владельцы авто совершили круг почета, проехав по городу с государственным флагом.

Фотима Амилова завоевала на Параазиаде четыре золота, два серебра и одну бронзу. Шохсанам Тошпулатова - обладательница трех золотых и четырех серебряных медалей III Параазиатских игр.




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