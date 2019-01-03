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Президент Федерации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов

Умид Ахмаджанов дал совет футбольному клубу "Бухара"

Федерация футбола Узбекистана
Спорт
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Первому вице-президенту Ассоциации футбола Узбекистана показали условия для подготовки футболистов, созданные на базе клуба.

ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. Президент Национального олимпийского комитета, первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов посетил спортивную базу футбольного клуба "Бухара" сообщает пресс-служба АФУ

Ахмаджанова, а также вице-президента НОК Комила Рузиева,  вице-президента АФУ Шоикрома Исроилова и генерального директора ПФЛ Омона Гофурова сопровождал главный тренер "Бухары" Бахтиёр Ашурматов. Он показал гостям базу и рассказал о ходе подготовки футболистов к новому сезону.

Первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов
© Федерация футбола Узбекистана
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Умид Ахматджанов подчеркнул, что необходимо уделять особое внимание появлению в составе команды молодых футболистов и порекомендовал сотрудничать в этом аспекте с главным тренером Олимпийской сборной.

В качестве памятных сувениров он вручил молодым игрокам клуба футбольные мячи.

Во время визита в Бухару Ахмаджанов также посетил торжественную церемонию награждения спортсменов региона, успешно выступивших на международной арене в прошлом году.




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