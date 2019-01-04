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Защитник сборной Узбекистана Анзур Исмаилов

Анзур Исмаилов: не ощущаю давления перед стартом Кубка Азии

Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
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Защитник сборной Узбекистана рассказал, как нацональная команда готовится к турниру в ОАЭ.

ТАШКЕНТ, 4 янв - Sputnik. Главный тренер сборной Ущбекистана Эктор Купер ждет от футболистов национальной команды на Кубке Азии игры в пас, рассказал защитник Анзур Исмаилов.

Сборная Узбекистана находится в ОАЭ, где готовится к Кубку Азии, стартующему 5 января.

"Подготовка к турниру, в частности, к первому матчу, проходит в очень активном режиме. Тренер требует от нас выкладываться на поле по максимуму, а мы стараемся отвечать его требованиям в полной мере. Купер ожидает от нас игры в пас, именно в этом направлении он наигрывает команду, придумывает различные комбинации", - поделился Исмалов.

Он добавил, что все футболисты национальной команды очень ждут начала турнира и первую игру. 

"Что касается лично меня, то я не испытываю давления со стороны, наоборот, уверен в своих силах, тем более это не первое мое выступление в Кубке Азии.  Благодаря опыту, ощущаю спокойствие и полную готовность", - добавил игрок.

Проводы сборной Узбекистана в аэропорту Ташкента
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Купер был в шоке: как провожали сборную Узбекистана на Кубок Азии
Сборная Узбекистана прибыла в ОАЭ 2 января. На следующий день приняли участие в собрании, организованном  Азиатской футбольной конфедерацией. Им рассказали важную информацию о предстоящем турнире, в том числе напомнили некоторые правила и пояснили, как будут работать судьи. Состоялась также официальная фотосессия.

Кубок Азии пройдет в ОАЭ с 5 января по 1 февраля 2019 года. Сборная Узбекистана сыграет в группе F c командами Омана, Японии и Туркменистана. Первую игру национальная команда республики проведет 9 января против Омана 




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