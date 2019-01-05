Кубок Азии – 2019: Равшан Ирматов рассудит сборные Сирии и Палестины

Матч в рамках первого тура Кубка Азии – 2019 состоится 6 января. В бригаду судей также вошли Абдухамидулло Расулов и Жахонгир Саидов.

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Рефери из Узбекистана Равшан Ирматов обслужит матч между сборными Сирии и Палестины, сообщили в пресс-службе Ассоциации футбола Узбекистана.

"На линии ему будут помогать Абдухамидулло Расулов и Жахонгир Саидов. Судьями за воротами будут работать Валентин Коваленко и Ильгиз Танташев", — отметили в пресс-службе.

В качестве резервного арбитра на этой встрече выступит Сергей Гришченко из Кыргызстана.

Национальной сборной Узбекистана предстоит выйти на поле с командами Омана (9 января), Туркменистана (13 января) и Японии (17 января).

Расписание матчей Кубка Азии-2019 >>>