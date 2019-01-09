Кто возглавил футбольный клуб "Бунёдкор"

Бывший гендиректор клуба Мурод Алиев, работавший с мая 2017 года, освобожден от занимаемой должности.

ТАШКЕНТ, 9 янв – Sputnik. Улугбек Мирзаев стал генеральным директором ФК "Бунёдкор". Об этом пишет UzNews.

Ранее Мирзаев был исполняющим обязанности спортивного директора клуба.

В ноябре Исполком Ассоциации футбола Узбекистана направил Профессиональной футбольной лиге письмо с просьбой лишить клуб "Бунёдкор" шести очков в текущем розыгрыше Суперлиги. Причиной санкций стала ситуация с украинским футболистом Сергеем Симоненко, которого "Бунёдкор" с приходом нового тренера перевел в дубль. Кроме того, игрок несколько месяцев не получал зарплату. Он подал в ФИФА иск к клубу.