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Улугбек Мирзаев

Кто возглавил футбольный клуб "Бунёдкор"

ФК "Бунёдкор"
Спорт
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Бывший гендиректор клуба Мурод Алиев, работавший с мая 2017 года, освобожден от занимаемой должности.

ТАШКЕНТ, 9 янв – Sputnik. Улугбек Мирзаев стал генеральным директором ФК "Бунёдкор". Об этом пишет UzNews.

Футбольный клуб Бунёдкор
© Футбольный клуб "Бунёдкор"
ФИФА требует лишить "Бунёдкор" очков в Суперлиге

Ранее Мирзаев был исполняющим обязанности спортивного директора клуба.

В ноябре Исполком Ассоциации футбола Узбекистана направил Профессиональной футбольной лиге письмо с просьбой лишить клуб "Бунёдкор" шести очков в текущем розыгрыше Суперлиги. Причиной санкций стала ситуация с украинским футболистом Сергеем Симоненко, которого "Бунёдкор" с приходом нового тренера перевел в дубль. Кроме того, игрок несколько месяцев не получал зарплату. Он подал в ФИФА иск к клубу.

Теги:
Спорт, Футбольная ассоциация Узбекистана, Футбол



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