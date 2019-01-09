Велогонщица Ольга Забелинская стала чемпионкой Азии

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Ольга Забелинская заняла первое место в групповой гонке по очкам в первый день Чемпионата Азии по треку, проходящего в Джакарте. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации велоспорта Узбекистана.

"Набрав 70 очков, наша спортсменка с большим отрывом завоевала для Узбекистана первую медаль 2019 года. Второе место с 22 очками заняла Хуан Тинг Инг из Тайваня, а бронзовой медали удостоилась представительница Китая — Джанг Йинг, которая финишировала с 15 очками", — говорится в публикации.

Таким образом, Ольга Забелинская завоевала для Узбекистана уже три золотых медали. Первую награду высшей пробы она получила осенью на турнире Chrono des Nations во Франции. Второго золота велогонщица удостоилась на международных соревнованиях Track Cycling Challenge в Швейцарии.

Как отметили в пресс-службе, эти турниры дают спортсменам возможность получить рейтинговые баллы для участия в 32-х летних Олимпийских и 16-х Паралимпийских играх. Они пройдут в столице Японии — Токио — уже в следующем году.