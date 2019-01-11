Тай-казан раздора: в Ташкенте определили правила для ЧМ по кок-бору

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. Чемпионат мира по кок-бору пройдет в ноябре этого года в Ташкенте, сообщил президент федерации "Улок Купкари" Узбекистана Бахром Гафуров со ссылкой на решение конгресса Международной федерации кок-бору.
В конгрессе, который прошел в Ташкенте 9-10 января, участвовали представители Афганистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Турции, США, Узбекистана и России. Они обсуждали вопросы развития кок-бору и расширения географии игры, миссии международной федерации, а также историческое значение Всемирных игр кочевников.
Участники конгресса приняли решение провести чемпионат мира по кок-бору в Ташкенте осенью этого года по официальным правилам международной федерации.
Представители каких стран, входящих в международную федерацию, имеют право голоса по этому вопросу, решат на следующем заседании конгресса, которое состоится в Астане в феврале-марте этого года.
На прошедших в Кыргызстане III Всемирных играх кочевников сборная Узбекистана сенсационно завоевала серебро соревнований по кок-бору. В полуфинале узбекистанцы обыграли сильных представителей Казахстана со счетом 4:3, однако затем уступили хозяевам – 32:9.
После этого успеха в Узбекистане всерьез задумались о поддержке и развитии кок-бору в стране. Республика даже получила право провести в 2019 году первый чемпионат мира по кок-бору.