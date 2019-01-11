Кускова завоевала серебро ЧА по велоспорту, Забелинская поборется за золото

На соревнованиях в Джакарте спортсмены сборной Узбекистана завоевали уже две медали разного достоинства.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. Узбекистанка Янина Кускова завоевала серебро чемпионата Азии в Джакарте, сообщает Национальный олимпийский комитет.

Кускова удачно выступила в рамках квалификации в групповой гонке среди юниорок. Первое место с 20 очками завоевала представительница Гонконга, серебряную награду выиграла узбекистанка с 8 очками, замкнула тройку представительница Казахстана Эльвира Хамзина также с 8 очками.

Кускова также будет бороться с представительницей Индии за 3-4-е место в индивидуальной гонке.

У Мурада Халмурадова впереди гонки в двух видах омниума.

Ольгу Забелинскую ждет заезд за 1-2-е место в индивидуальной гонке. Ранее она уже завоевала медаль высшей пробы в групповой гонке.