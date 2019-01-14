Денис Истомин начнет Australian Open с матча против Роджера Федерера

В Мельбурне состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В Мельбурне в понедельник, 14 января, стартовал Открытый чемпионат Австралии по теннису.

Теннисист из Узбекистана Денис Истомин сыграет в первом матче чемпионата с третьей ракеткой турнира и прошлогодним его победителем Роджерем Федерером.

Спортсмены встречались между собой не единожды – они сыграли шесть раз, и победу каждый раз одерживал швейцарский теннисист.

Однако не следует забывать, что в 2017 году Истомин в четырех сетах обыграл рекордсмена Australian Open Новака Джоковича.

Призовой фонд Australian Open - 2019 составит 60,5 миллиона австралийских долларов (свыше 42,5 миллиона долларов).

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января.