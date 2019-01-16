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Чтобы не сдуло: матч олимпийской сборной пришлось отменить из-за непогоды

© Ассоциация футбола Узбекистана.
Спорт
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Олимпийская сборная Узбекистана на учебно-тренировочном сборе в Турции планировала товарищеский матч против команды Словакии U21.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. Товарищеский матч олимпийской сборной Узбекистана против команды Словакии U21 пришлось отменить из-за непогоды, сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.

Олимпийская сборная Узбекистана в рамках учебно-тренировочного сбор в Турции планировала товарищеский матч против команды Словакии U21. Однако игру перенесли из-за сильного ветра в Анталии. Обе команды приняли решение не проводить поединок в такую непогоду.

Олимпийская сборная сейчас готовится к очередным контрольным матчам. Тренерский штаб в ходе сборов просмотрит игроков, которые являются кандидатами в олимпийскую команду, и сформирует основу сборной.




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