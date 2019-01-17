Узбекский футболист подписал контракт с бывшим клубом Криштиану Роналду

Контракт с 27-летним Сардором Рашидовым, ранее выступавшим за ташкентский "Локомотив", рассчитан на 2,5 года.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. Игрок национальной сборной Узбекистана Сардор Рашидов продолжит карьеру в португальском клубе "Насьонал", сообщается на сайте клуба.

Контракт с 27-летним игроком рассчитан на 2,5 года.

"Несмотря на то что к Рашидову проявляли интерес клубы из Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, игрок остановил свой выбор на европейской команде", - отметили в клубе.

В 2018 году Рашидов перешел из катарского "Аль-Джаиша" в ташкентский "Локомотив". Он сыграл за клуб из столицы Узбекистана 23 матча и забил восемь голов, выиграл Суперлигу Узбекистана. В составе сборной Узбекистана игрок принял участие в 45 матчах и стал автором 12 голов. Сейчас Рашидов вместе с национальной командой принимает участие в Кубке Азии - 2019.

За молодежную команду "Насьоналя" в 1995-1997 годах играл известный сейчас футболист, обладатель пяти "Золотых мячей" Криштиану Роналду.