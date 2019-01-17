Выступающего теперь за Узбекистан борца Модзманашвили лишили серебра ОИ-2012

На Олимпиаде в Лондоне в 2012 году Давит Модзманашвили выступал за Грузию, но с 2017 года представляет Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. Международный олимпийский комитет (МОК) лишил борца вольного стиля Давита Модзманашвили, выступавшего за Грузию, а сейчас представляющего Узбекистан, серебра Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в весовой категории до 120 кг, сообщается на официальном сайте МОК.

Модзманашвили лишен награды за нарушение антидопинговых правил, о котором стало известно после перепроверки проб спортсменов - участников Игр. В пробе атлета обнаружили запрещенное вещество дегидрохлорметилтестостерон.

© Sputnik / Алексей Даничев Узбекский тяжелоатлет Нурудинов отстранен IWF после перепроверки допинг-проб

Его результат на Олимпиаде аннулирован, борец должен вернуть медаль.

Национальный олимпийский комитет Грузии по необходимости в сотрудничестве с Национальным олимпийским комитетом Узбекистана обязан обеспечить исполнение решения, которое вступило в силу немедленно.

Россиянин Билял Махов на Играх в Лондоне уступил Модзманашвили в полуфинале и стал бронзовым призером. В схватке за третье место россиянин победил Даулета Шабанбая из Казахстана, вторую бронзовую награду в этой весовой категории выиграл иранец Комейл Гасеми, который нанес поражение Тервелу Длагневу (США).

В активе Модзманашвили также бронзовые награды чемпионата мира - 2011 и чемпионата Европы - 2012. С 2017 он года выступает за Узбекистан. В 2017 году стал чемпионом Азиатских игр по боевым искусствам и состязаниям в помещениях. В 2018 году стал чемпионом Азии и бронзовым призером Азиатских игр.