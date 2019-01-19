15:23 19 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.97
  • EUR9582.03
  • USD8356.18
Поиск
Национальный олимпийский комитет Узбекистана

Новый челлендж: НОК Узбекистана обнародовал фото 10-летней давности

© НОК
Спорт
Получить короткую ссылку
36 0 0

Пользователи соцсетей активно участвуют в новом челлендже, публикую свои фото 10-летней давности с хештегом #10YearChallenge.

ТАШКЕНТ, 19 янв - Sputnik. Национальный олимпийский комитет Узбекистана присоединился к популярному челленджу.

НОК опубликовал фотографию, сделанную в 2009 году. На снимке изображено здание комитета десять лет назад. Рядом расположен другой снимок за 2019 год: организация уже базируется в новом здании.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Миллий олимпия қўмитаси ҳам #10YearChallenge флешмобида иштирок этади 😉 Биз бугун 👉 2019 Биз 10 йил олдин 👉 2009 Айтганча, сиз Миллий олимпия қўмитасининг янги биносида бўлганмисиз? 🏢 ✅✅✅ Национальный олимпийский комитет Узбекистана решил присоединиться к новому флешмобу #10YearChallenge 😉 Мы сегодня 👉 2019 Мы 10 лет назад 👉 2009 А вы были в нашем новом здании? 🏢 #10yearchallenge #10yearschallenge #10 #tenyearchallenge #tenyearschallenge #10yil #10yılchallenge #2009vs2019 #2009 #2019 #10years #10yearchallenge

Публикация от NOC of Uzbekistan (@olympic.uz)

Пользователи социальных сетей активно принимают участие в новом челлендже, публикую свои фото 10-летней давности с хештегом #10YearChallenge. В Instagram уже насчитывается свыше 3,6 миллиона публикаций с таким хештегом.

Ранее интернет охватил флешмоб Kiki Challenge, к которому присоединились узбекские знаменитости, среди них певица Юлдуз Усманова. Суть флешмоба заключалась в исполнении танца под песню In My Feelings американского певца Дрейка, изображая при этом биение сердца. Многие исполняли движения, выскочив из движущейся машины.

Теги:
Узбекистан, Национальный Олимпийский комитет Узбекистана



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Матч между сборными Узбекистана и Японии по футболу на Кубке Азии
"Волки" против "Самураев": лучшие кадры матча Японии и Узбекистана
Байкальская нерпа
Байкальская нерпа чуть не погибла, но люди пришли на помощь - милое видео
Сколько иностранцы вложат в Узбекистан в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054