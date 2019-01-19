Новый челлендж: НОК Узбекистана обнародовал фото 10-летней давности

Пользователи соцсетей активно участвуют в новом челлендже, публикую свои фото 10-летней давности с хештегом #10YearChallenge.

ТАШКЕНТ, 19 янв - Sputnik. Национальный олимпийский комитет Узбекистана присоединился к популярному челленджу.

НОК опубликовал фотографию, сделанную в 2009 году. На снимке изображено здание комитета десять лет назад. Рядом расположен другой снимок за 2019 год: организация уже базируется в новом здании.

Пользователи социальных сетей активно принимают участие в новом челлендже, публикую свои фото 10-летней давности с хештегом #10YearChallenge. В Instagram уже насчитывается свыше 3,6 миллиона публикаций с таким хештегом.

Ранее интернет охватил флешмоб Kiki Challenge, к которому присоединились узбекские знаменитости, среди них певица Юлдуз Усманова. Суть флешмоба заключалась в исполнении танца под песню In My Feelings американского певца Дрейка, изображая при этом биение сердца. Многие исполняли движения, выскочив из движущейся машины.