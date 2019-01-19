Новый челлендж: НОК Узбекистана обнародовал фото 10-летней давности

ТАШКЕНТ, 19 янв - Sputnik. Национальный олимпийский комитет Узбекистана присоединился к популярному челленджу.
НОК опубликовал фотографию, сделанную в 2009 году. На снимке изображено здание комитета десять лет назад. Рядом расположен другой снимок за 2019 год: организация уже базируется в новом здании.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Миллий олимпия қўмитаси ҳам #10YearChallenge флешмобида иштирок этади 😉 Биз бугун 👉 2019 Биз 10 йил олдин 👉 2009 Айтганча, сиз Миллий олимпия қўмитасининг янги биносида бўлганмисиз? 🏢 ✅✅✅ Национальный олимпийский комитет Узбекистана решил присоединиться к новому флешмобу #10YearChallenge 😉 Мы сегодня 👉 2019 Мы 10 лет назад 👉 2009 А вы были в нашем новом здании? 🏢 #10yearchallenge #10yearschallenge #10 #tenyearchallenge #tenyearschallenge #10yil #10yılchallenge #2009vs2019 #2009 #2019 #10years #10yearchallenge
Пользователи социальных сетей активно принимают участие в новом челлендже, публикую свои фото 10-летней давности с хештегом #10YearChallenge. В Instagram уже насчитывается свыше 3,6 миллиона публикаций с таким хештегом.
Ранее интернет охватил флешмоб Kiki Challenge, к которому присоединились узбекские знаменитости, среди них певица Юлдуз Усманова. Суть флешмоба заключалась в исполнении танца под песню In My Feelings американского певца Дрейка, изображая при этом биение сердца. Многие исполняли движения, выскочив из движущейся машины.