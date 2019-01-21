Национальный Олимпийский комитет отмечает 27-летие и разыгрывает iPhone XS

За 27 лет с момента международного признания Национального Олимпийского комитета Узбекистан стал участником семи зимних и шести летних Олимпийских игр.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Национальный олимпийский комитет Узбекистана 21 января отмечает свое 27-летие и проводит конкурс в мессенджере Telegram.

НОК Узбекистана был учрежден 21 января 1992 года. Начать деятельность в полном объеме он смог после признания Международным Олимпийским комитетом на 101-й сессии в сентябре 1993 года. С тех пор сборная Узбекистана регулярно принимает участие в зимних и летних Олимпиадах.

В статусе независимого государства Узбекистан стал участником семи зимних Олимпиад (Лиллехаммер-1994, Нагано-1998, Солт-Лейк-Сити-2002, Турин-2006, Ванкувер-2010, Сочи-2014, Пхёнчхан-2018). В общей сложности на зимних играх республику представляли 29 спортсменов. Им удалось завоевать одну золотую медаль. В 1994-м году Лина Черязова во фристайле поднялась на высшую ступень пьедестала.

На летних Олимпиадах республика регулярно выступает с 1996 года (Атланта-1996, Сидней-2000, Афины-2004, Пекин-2008, Лондон-2012, Рио-де-Жанейро-2016). В общей сложности на летних играх Узбекистан представляли 406 спортсменов. Они завоевали 33 медали летних Олимпиад: девять золотых, семь серебряных и 17 бронзовых.

В канале НОК Узбекистана в Telegram проходит конкурс: 25 000-ный подписчик получит в подарок iPhone XS, сейчас к нему уже присоединились около 12 000 подписчиков.