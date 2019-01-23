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Кубок Дэвиса.

Кто из узбекистанцев выйдет на корт против Сербии в Кубке Дэвиса

© Sputnik / Владимир Федоренко
Спорт
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Кубок Дэвиса с этого года проходит в новом формате: в квалификационном раунде турнира выступят 24 команды, 12 победителей гарантируют себе прямые путевки в основную сетку.

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. Известен состав сборной Узбекистана на матчи плей-офф Кубка Дэвиса против Сербии, которые пройдут в Ташкенте 1-2 февраля, сообщает Национальный олимпийский комитет.

В состав команды республики вошли Денис Истомин, Хумоюн Султанов, Сергей Фомин, Санжар Файзиев и Журабек Каримов.

Сборная Сербии прилетит в Ташкент следующим составом: Душан Лайович, Филип Крайинович, Ласло Жере, Никола Милоевич и Виктор Троицки.

Кубок Дэвиса с этого года проходит в новом формате. В квалификационном раунде выступят 24 команды, 12 победителей гарантируют себе прямые путевки в основную сетку турнира, матчи пройдут в ноябре. Проигравшие вновь возвратятся в континентальные отборочные зоны.




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