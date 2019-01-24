Бывший клуб Роналду против нынешнего: названы богатейшие команды мира

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. Рейтинг самых богатых футбольных клубов, составленный консалтинговой компанией Deloitte, возглавил мадридский "Реал", который в сезоне 2017/2018 заработал 750,9 млн евро.
Финансовые результаты клуба из столицы Испании, по мнению Deloitte, связаны в том числе и с успешными выступлениями в Лиге Чемпионов: "Реал" выиграл ее рекордные три раза подряд, в 2016, 2017 и 2018 году.
В первой пятерке оказалась также мюнхенская "Бавария", доходы которой составили 629,2 млн евро и английский "Манчестер Сити", заработавший 568,4 млн евро.
В первой десятке также оказался французский ПСЖ (541,7 млн евро) и английские "Ливерпуль" (513,7 млн евро), "Челси" (505,7 млн евро), "Арсенал" (439,2 млн евро) и "Тоттенхэм" (428,3 млн евро).
А вот туринский "Ювентус", в котором с этого сезона играет звездный Криштиану Роналду занял в рейтинге 11 место с доходами на 394,9 млн евро.
Российский "Зенит" занял в рейтинге 25-е место из 30 с доходом в 167,8 млн евро.