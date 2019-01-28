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Роберто Карлос принял участие в товарищеском матче с ветеранами в Ташкенте

Чемпион мира забил за сборную Узбекистана: как проходит визит Роберто Карлоса

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Спорт
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В Узбекистане легендарному футболисту подарили традиционные чапан и тюбетейку, которые звездный гость с удовольствием примерил.

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. Чемпион мира 2002 года и экс-игрок мадридского "Реала" Роберто Карлос во время визита в Ташкент встретился с руководством Ассоциации футбола Узбекистана, а также провел мастер-класс и поучаствовал в товарищеском матче.

Легендарному игроку подарили национальный узбекский чапан и тюбетейку.

Футболист Роберто Карлос в Узбекистане
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Футболист Роберто Карлос в Узбекистане

Для детей из разных футбольных школ Роберто Карлос провел мастер-класс. Затем звездный гость сыграл в товарищеском матче с ветеранами футбола Узбекистана. В символическом турнире участвовали такие известные игроки "Пахтакора" и сборной Узбекистана недавнего прошлого, как Азамат Абдураимов, Виктор Карпенко, Зайниддин Таджиев, Ильдар Магдеев, Баходир Ахмедов, Александр Хвастунов, Алексей Рощин. 

  • Футболист Роберто Карлос в Узбекистане
    Футболист Роберто Карлос в Узбекистане
    © Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • Роберто Карлос проводит мастер-класс в Ташкенте
    Роберто Карлос проводит мастер-класс в Ташкенте
    © Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • Роберто Карлос проводит мастер-класс в Ташкенте
    Роберто Карлос проводит мастер-класс в Ташкенте
    © Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • Товарищеский матч с ветеранами в Ташкенте с участием Роберто Карлоса
    Товарищеский матч с ветеранами в Ташкенте с участием Роберто Карлоса
    © Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • Роберто Карлос во время товарищеского матча в Ташкенте
    Роберто Карлос во время товарищеского матча в Ташкенте
    © Sputnik / Рамиз Бахтияров
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Футболист Роберто Карлос в Узбекистане

Роберто Карлос в каждом тайме, которые длились по 10 минут, провел по 10 минут в составе каждой из команд и стал автором одного гола за сборную Узбекистана. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Узбекистана.

Известный игрок также вручил подарки чемпионам турнира среди воспитанников детских домов. 




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