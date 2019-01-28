Чемпион мира забил за сборную Узбекистана: как проходит визит Роберто Карлоса

В Узбекистане легендарному футболисту подарили традиционные чапан и тюбетейку, которые звездный гость с удовольствием примерил.

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. Чемпион мира 2002 года и экс-игрок мадридского "Реала" Роберто Карлос во время визита в Ташкент встретился с руководством Ассоциации футбола Узбекистана, а также провел мастер-класс и поучаствовал в товарищеском матче.

Легендарному игроку подарили национальный узбекский чапан и тюбетейку.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Футболист Роберто Карлос в Узбекистане

Для детей из разных футбольных школ Роберто Карлос провел мастер-класс. Затем звездный гость сыграл в товарищеском матче с ветеранами футбола Узбекистана. В символическом турнире участвовали такие известные игроки "Пахтакора" и сборной Узбекистана недавнего прошлого, как Азамат Абдураимов, Виктор Карпенко, Зайниддин Таджиев, Ильдар Магдеев, Баходир Ахмедов, Александр Хвастунов, Алексей Рощин.

Футболист Роберто Карлос в Узбекистане © Sputnik / Рамиз Бахтияров

Роберто Карлос проводит мастер-класс в Ташкенте © Sputnik / Рамиз Бахтияров

Роберто Карлос проводит мастер-класс в Ташкенте © Sputnik / Рамиз Бахтияров

Товарищеский матч с ветеранами в Ташкенте с участием Роберто Карлоса © Sputnik / Рамиз Бахтияров

Роберто Карлос во время товарищеского матча в Ташкенте © Sputnik / Рамиз Бахтияров 1 / 5 © Sputnik / Рамиз Бахтияров Футболист Роберто Карлос в Узбекистане

Роберто Карлос в каждом тайме, которые длились по 10 минут, провел по 10 минут в составе каждой из команд и стал автором одного гола за сборную Узбекистана. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Узбекистана.

Известный игрок также вручил подарки чемпионам турнира среди воспитанников детских домов.