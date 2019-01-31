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Футболист на поле

Ассоциация футбола Узбекистана объяснила ситуацию с Азизом Тургунбаевым

© Sputnik / Александр Вильф
Спорт
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С каким клубом у игрока действующий контракт, в ближайшее время разберется комитет по переходу и статусу футболистов при Ассоциации футбола Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Ассоциация футбола Узбекистана изложила свою позицию в споре по поводу того, какому клубу принадлежат права на футболиста Азиза Тургунбаева.

По данным ассоциации, "Пахтакор" 22 января подал в Профессиональную футбольную лигу Узбекистана (ПФЛ) заявку на регистрацию Азиза Тургунбаева для участия в Лиге чемпионов Азии, предоставив контракт, заключенный с футболистом 1 января.

© Фото: ФФУ
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Однако 28 января "Пахтакор" пожаловался в ПФЛ на то, что игрок, с которым у клуба контракт, принимает участие в сборе в составе "Навбахора".

ПФЛ направила жалобу в комитет по переходу и статусу футболистов при Ассоциации футбола Узбекистана. В ближайшее время комиссия начнет работу над решением данного вопроса. Ситуацию рассмотрят в установленном законом порядке с участием всех сторон, в том числе футболиста и его агента. Если клуб виновен, то он будет наказан в надлежащем порядке. Если это вина игрока, то он может быть дисквалифицирован.




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