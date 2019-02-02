Глава Orient Finans Bank вошел в руководящий состав федерации бокса

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. Председатель правления Orient Finans Bank стал первым заместителем главы федерации бокса Узбекистана, сообщает Олимпийский национальный комитет.

"Я хочу всех поблагодарить за оказанное доверие. Вместе мы сможем покорить новые вершины. Для этого, конечно же, необходимо трудиться как единая команда", — отметил Сакен Пулатов.

Кандидатура Сакена Полатова была выдвинута на внеочередной отчетно-выборной конференции Федерации бокса.

Сакен Полатов родился в 1975-м году в Ташкенте. Образование – высшее. Вот уже несколько лет работает в системе столичного футбольного клуба "Локомотив". Под его руководством за короткий срок "Локомотив" стал одним из ведущих клубов нашей страны, отмечает пресс-служба НОК. Присутствующие единогласно поддержали кандидата. Ранее занимавший должность первого зампредседателя Шерзод Тошматов по состоянию здоровья покинул свой пост.