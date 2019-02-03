Узбекская велосипедистка завоевала золото на турнире в Бельгии

Стоит отметить, что в турнире разыгрываются рейтинговые очки для участия на Олимпийских играх в Токио-2020.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Велосипедистка из Узбекистана завоевала золото на турнире в Бельгии, сообщает Национальный Олимпийский комитет Узбекистана.

Сегодня, в соревнованиях в омниуме Ольга Забелинская завоевала медаль высшей пробы с результатом 192 очка. На втором месте представительница Польши Лотте Копецки (167 очков), и тройку замкнула спортсменка из Бельгии Марта Яскульска (159 очков). За призовые места ведут борьбу 11 команд из 15 стран.

Стоит отметить, что в турнире разыгрываются рейтинговые очки для участия на Олимпийских играх в Токио-2020.

Напомним, в Бельгии проходят международные соревнования по велотреку International Belgian Track Meeting, в котором принимает участие сборная Узбекистана, которую представляют Ольга Забелинская, Екатерина Кнебелева, Мурад Халмурадов.