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Узбекская велосипедистка завоевала золото на турнире в Бельгии

Узбекская велосипедистка завоевала золото на турнире в Бельгии

© НОК
Спорт
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Стоит отметить, что в турнире разыгрываются рейтинговые очки для участия на Олимпийских играх в Токио-2020.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Велосипедистка из Узбекистана завоевала золото на турнире в Бельгии, сообщает Национальный Олимпийский комитет Узбекистана.

Сегодня, в соревнованиях в омниуме Ольга Забелинская завоевала медаль высшей пробы с результатом 192 очка. На втором месте представительница Польши Лотте Копецки (167 очков), и тройку замкнула спортсменка из Бельгии Марта Яскульска (159 очков). За призовые места ведут борьбу 11 команд из 15 стран.

НОК: Узбекистан должен войти в топ-10 на Олимпиаде-2020
© Национальный Олимпийский комитет
НОК: Узбекистан должен войти в топ-10 на Олимпиаде-2020

Стоит отметить, что в турнире разыгрываются рейтинговые очки для участия на Олимпийских играх в Токио-2020.

Напомним, в Бельгии проходят международные соревнования по велотреку International Belgian Track Meeting, в котором принимает участие сборная Узбекистана, которую представляют Ольга Забелинская, Екатерина Кнебелева, Мурад Халмурадов.

Теги:
узбеккино, Узбекистан, Олимпиада-2020, золото, Велосипеды, Спорт



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