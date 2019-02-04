Олимпийская сборная Узбекистана знакомится с новым тренром

Команда проведет учебно-тренировочный сбор сначала в Ташкенте, а затем в Испании.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Олимпийская сборная Узбекистана по футболу проводит первый учебно-тренировочный сбор под руководством нового главного тренера Любинко Друловича, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

По плану команда должна была с 14 по 25 февраля провести сбор в испанском городе Сан-Педро-дель-Пинатар. Однако новый наставник Любинко Друлович принял решение о проведении сбора в Ташкенте до отъезда в Испанию. Во время сбора сербский специалист поближе познакомится с игроками, изучит их возможности и физическую форму.

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Тренировочный сбор в Ташкенте продлится до 14 февраля. Затем команда отправится в Испанию, где кроме тренировок запланированы несколько контрольных матчей.

Сегодня Любинко Друлович и его помощники встретились с футболистами. Они обсудили, что команда должна завоевать путевку на Олимпиаду в Токио-2020, а для выполнения этой задачи команде необходимо действовать как единой семье. Игрокам также посоветовали следить за своим здоровьем и избегать вредных привычек.

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Во время сбора в Ташкенте олимпийская сборная проведет тренировки на спортивной базе "Чигатай" и на стадионе "Миллий".

Напомним, Любинко Друлович возглавил олимпийскую сборную Узбекистана в конце января. Соглашение с Друловичем действует до Олимпиады в Токио-2020. Ранее 50-летний специалист выиграл со сборной Сербии U19 чемпионат Европы среди юношей до 19 лет. В 2013 году он признавался в Сербии лучшим тренером.