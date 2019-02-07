Кубок Азии помог сборной Узбекистана: опубликован обновленный рейтинг ФИФА

Сенсационно выигравшая Кубок Азии сборная Катара поднялась в рейтинге сразу на 38 строчек, а сборная Узбекистана улучшила свою позицию не так радикально.

ТАШКЕНТ, 7 фев - Sputnik. После выступления на Кубке Азии сборная Узбекистана поднялась на 6 позиций в обновленном рейтинге ФИФА.

Национальная команда республики теперь занимает 89-е место.

Возглавляет рейтинг по-прежнему бронзовый призер чемпионата мира - 2018 - сборная Бельгии, победители мундиаля - французы занимают вторую строчку, на третьей - представители Бразилии, четвертыми стали финалисты ЧМ-2018 из Хорватии, замыкает пятерку национальная команда Англии. В первую десятку вошли также сборные Португалии, Уругвая, Швейцарии, Испании и Дании.

Победы в семи матчах Кубка Азии-2019 и завоеванный титул позволили сборной Катара в Кубке Азии, подняться в рейтинге сразу на 38 позиций: с 93-го места на 55-е.

Среди сборных Азиатской конфедерации футбола (AFC), в которую входит Узбекистан, на более высоких позициях в обновленном рейтинге оказались футболисты из Ирана (22-е место), Японии (27-е место), Южной Кореи (38-е место), Австралии (42-е место), Катара (55-е место), ОАЭ (67-е место), Саудовской Аравии (70-е место), Китая (72-е место), Ирака (80-е место), Сирии (83-е место), Ливана (85-е место).

А вот сборную Кыргызстана узбекистанцам удалось обойти: сборная соседней республики потеряла 4 позиции и опустилась на 95-е место.

Рейтинг ФИФА был введен в 1993 году, количество очков в нем рассчитывается исходя из результатов национальных команд за четыре года. В основе лежит принцип начисления очков за каждый сыгранный матч и подсчет среднего количества очков за год, предшествующий выпуску рейтинга. Количество получаемых очков за матч не фиксировано и зависит от соперника, результата и важности игры. Десятого июня 2018 года было объявлено, что после окончания чемпионата мира 2018 года будет введена в действие новая система, основанная на рейтинге Эло. Формула основана на прибавлении или вычитании очков к общему количеству с учетом важности каждой игры и соотношения сил соперников. Первый рейтинг-лист по новой системе был опубликован 16 августа 2018 года.

Всего в рейтинге сейчас представлены 211 национальных команд.

Кубок Азии - 2019 проходил в Объединенных Арабских Эмиратах с 5 января по 1 февраля. Сборная Узбекистана покинула турнир после того, как в 1/8 финала уступила национальной команде Австралии в серии пенальти со счетом 2:4.