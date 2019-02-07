Боксер-чемпион из Узбекистана уехал в Великобританию

ТАШКЕНТ, 7 фев - Sputnik. Олимпийский чемпион Рио, призер Азиатских игр Шахобиддин Зоиров продолжит карьеру в профессиональном боксе, сообщает Национальный олимпийский комитет.

Зоиров договорился с промоутерской компанией MTK Global. Через несколько дней спортсмен вылетит в Великобританию. Позднее будет известна дата проведения первого боя и соперник.

Напомним, на Олимпийских играх 2016 в Рио-де-Жанейро Заоиров стал чемпионом в весовой категории до 52 кг среди мужчин. На его счету также серебряная медаль Чемпионатов Азии по боксу, проходивших в 2013 в Аммане и в 2015 году в Таиланде. Кроме того, Зоиров занял второе место на Азиатских играх-2014 в Инчхоне.