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Главные тренер сборной Узбекистана по футболу Эктор Купер

Эктор Купер попробует выиграть со сборной Узбекистана турнир в Китае

REUTERS / Satish Kumar Subramani
Спорт
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На турнире China Cup также заявлены национальные команды Уругвая, Китая, Таиланда.

ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу примет участие в турнире China Cup, который пройдет с 18 по 26 марта в китайском городе Гуанси, сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.

На турнир также приедут национальные команды Уругвая, Китая, Таиланда.

Игроки сборной Узбекистана по футболу перед матчем с Австралией на кубке Азии 2019
REUTERS / Satish Kumar Subramani
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Сборная Узбекистана сыграет против Таиланда, а Китай проведет матч с Уругваем. Затем победители из обеих пар встретятся лицом к лицу. Команды, потерпевшие поражение в первом матче, сыграют между собой.

China Cup проводится с 2017 года. В первом турнире приняли участие национальные команды Чили, Исландии, Хорватии и Китая. Победителем турнира стала сборная Чили. В 2018 году в соревновании участвовали Уругвай, Уэльс, Чехия и Китай. Выиграла сборная Уругвая.

Сборная Узбекистана в январе 2019 года принимала участие в Кубке Азии-2019 в ОАЭ. Команда покинула турнир после того, как в 1/8 финала уступила Австралии в серии пенальти со счетом 2:4.




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