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Боковой судья

Футбольных арбитров в Узбекистане будут наказывать за ошибки

© Sputnik / Виталий Белоусов
Спорт
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Контролировать и оценивать работу футбольных арбитров в Узбекистане будет только Ассоциация футбола республики.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. Футбольные арбитры, которые будут допускать ошибки в судействе матчей, будут отстранены от обслуживания матчей Суперлиги и продолжат работать в Про-лиге. Вернуться к играм высшего дивизиона они смогут только тогда, когда устранят все недочеты, сообщил первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов. 

Арбитров, получивших хорошие оценки за работу в сезоне, будут поощрять.

"Наша цель - судить игры честно и справедливо, и избежать негативных факторов. Следует также отметить, что действия арбитров будут контролироваться специальной инспекцией. Судьи, которые допустят правонарушения, подвергнутся наказанию", - сказал Ахмаджанов.

Главный судья во время футбольного матча
© Sputnik / Александр Вильф
Что можно и нельзя футбольному арбитру в Узбекистане
Он добавил, что никто не вправе оказывать давление на судей. Руководителей и представителей клуба ассоциация накажет независимо от должности, если они попытаются давить на арбитров.

С этого сезона все гостиничные расходы судей будет покрывать Профессиональная футбольная лига Узбекистана. Контролировать и оценивать их работу будет только Ассоциация футбола Узбекистана.

Куратором судей Суперлиги и Про-лиги назначен Равшан Ираматов. Его задача - помочь другим арбитрам улучшить свои навыки и приобрести необходимый опыт. 




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