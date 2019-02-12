Футбольных арбитров в Узбекистане будут наказывать за ошибки

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. Футбольные арбитры, которые будут допускать ошибки в судействе матчей, будут отстранены от обслуживания матчей Суперлиги и продолжат работать в Про-лиге. Вернуться к играм высшего дивизиона они смогут только тогда, когда устранят все недочеты, сообщил первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов.
Арбитров, получивших хорошие оценки за работу в сезоне, будут поощрять.
"Наша цель - судить игры честно и справедливо, и избежать негативных факторов. Следует также отметить, что действия арбитров будут контролироваться специальной инспекцией. Судьи, которые допустят правонарушения, подвергнутся наказанию", - сказал Ахмаджанов.
С этого сезона все гостиничные расходы судей будет покрывать Профессиональная футбольная лига Узбекистана. Контролировать и оценивать их работу будет только Ассоциация футбола Узбекистана.
Куратором судей Суперлиги и Про-лиги назначен Равшан Ираматов. Его задача - помочь другим арбитрам улучшить свои навыки и приобрести необходимый опыт.