Свыше ста таджикских болельщиков бесплатно привезли на матч в Алмалык

Последний раз клубы Узбекистана и Таджикистана официально встречались на азиатских соревнованиях 18 лет назад.

ТАШКЕНТ,12 фев – Sputnik. Федерация футбола Таджикистана профинансировала поездку болельщиков на матч предварительного раунда Лиги чемпионов АФК-2019 между клубами АГКМ (Узбекистан) и "Истиклол" (Таджикистан) в Алмалыке, сообщает Sputnik Таджикистан.

На матч отправились свыше ста болельщиков на трех автобусах. Когда соревнования завершатся, таджикистанцев доставят обратно.

Матч предварительного раунда Лиги чемпионов АФК-2019 между клубами АГМК (Узбекистан) и "Истиклол" (Таджикистан) состоится во вторник, 12 февраля, в Алмалыке и начнется в 16:00 часов.

Последний раз клубы Узбекистана и Таджикистана на официальном уровне в азиатских соревнованиях встречались 18 лет назад. Это было в 2001 году в рамках Кубка обладателей кубка Азии, когда турсунзадевский "Регар-ТадАЗ" по сумме двух встреч победил ташкентский "Пахтакор" (2:2, 3:1).