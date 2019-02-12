Легендарный Роналду чуть не убил партнера по клубу – видео инцидента

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. Нападающий футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду случайно попал мячом в своего одноклубника Сами Хедиру.
Курьезный эпизод опубликован в Twitter-аккаунте Chris #FPL.
Ronaldo absolutely destroys Khedira 😂😂 pic.twitter.com/NCUErLiDeL— Chris #FPL 🔻 (@FPL_FC) 10 февраля 2019 г.
Форвард пробил мяч параллельно линии ворот и попал по голове Хедире. Удар был настолько мощным, что немец рухнул на газон и ему понадобилась помощь медиков.
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