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Криштиану Роналду (Португалия)

Легендарный Роналду чуть не убил партнера по клубу – видео инцидента

© Sputnik / Григорий Сысоев
Спорт
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19721

Криштиану Роналду пробил по мячу и отправил своего партнера по клубу Сами Хедиру в нокдаун. Инцидент был запечатлен на видео и разошлось в Сети.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. Нападающий футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду случайно попал мячом в своего одноклубника Сами Хедиру. 

Курьезный эпизод опубликован в Twitter-аккаунте Chris #FPL.

Форвард пробил мяч параллельно линии ворот и попал по голове Хедире. Удар был настолько мощным, что немец рухнул на газон и ему понадобилась помощь медиков.

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Теги:
спорт, Происшествие, Футбол, Криштиану Роналду, Португалия



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