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ФК Пахаткор

Мокрый футбол: матч "Пахтакора" в ЛЧА прервался по неожиданной причине

Национальный олимпийский комитет
Спорт
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Ташкентский "Пахтакор" стартовал в Лиге чемпионов Азии с победы, однако игру пришлось приостановить на полчаса.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. "Пахтакор" провел первый матч отборочного раунда Лиги чемпионов Азии (ЛЧА), в котором обыграл "Эйр Форс" из Ирака со счетом 2:1.

В составе узбекского клуба голами отметились Жалолиддин Машарипов и Марат Бикмаев.

На 14-й минуте матч пришлось приостановить из-за поломки дренажной системы стадиона "Пахтакор". На устранение поломки потребовалось около получаса, поэтому судья добавил к первому тайму 24 минуты.

Следующий матч состоится 19 февраля. В ОАЭ "Пахтакор" сыграет против клуба "Аль-Наср". Победитель этого противостояния завоюет путевку в групповой этап ЛЧА.

В отборочном раунде ЛЧА также участвует алмалыкский АГМК.




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